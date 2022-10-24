ПБК «Локомотив-Кубань» проиграл в гостях казанскому УНИКСу

Видео канала «Кубань 24»

Баскетбольный «Локо» в гостях не смог взять реванш у УНИКСа за поражение в бронзовой серии Единой лиги ВТБ в прошлом сезоне.

Команды в этот раз играли на равных 38 минут из 40. Стартовая четверть осталась за казанцами, третья за кубанцами, вторая завершилась вничью.

«Была тяжелая игра для обеих команд. Продемонстрировали, на мой взгляд, очень хороший баскетбол. У нас очень молодая команда, и мы только стремимся к тому, чтобы играть на таком уровне, как УНИКС. Тем не менее, сегодня было много шансов. К сожалению, эти шансы мы упустили», — сказал главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Александр Секулич.

Гостей в концовке подвели Даррал Уиллис и Антон Квитковских. Американец досрочно покинул площадку за два неспортивных фола, россиянин за пять обычных фолов. У «Локо» перестали залетать штрафные и трехочковые. Успех УНИКСа — 83:75. Казанцы непобедимы в чемпионате. Кубанцы потерпели третье поражение при двух победах.