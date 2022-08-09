В станице Елизаветинской начнут строить школу на 616 мест

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Субсидию в размере 39,5 млн рублей на начало строительства школы в Елизаветинской выделили из краевого бюджета. Также в эту сумму войдут возведение спорткомплекса и спортплощадки на территории школы № 20.

Изменения в распределение средств внесли на 41 внеочередном заседании гордумы. Доходная часть бюджета Краснодара увеличена на 914,6 млн рублей за счет субсидий из краевого бюджета, рассказала и. о. директора департамента финансов Ирина Лазарева.

На ремонт дорог направят 413,9 млн рублей. Еще 200 млн рублей потратят на их содержание — ямочный и гравийный ремонт, установку дорожных знаков, ремонт светофоров.

На выплаты субсидий жителям, переселяемым из ветхого и аварийного фонда, заложили 210 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Также предусмотрели средства на софинансирование по социальным объектам — продолжение строительства детсада на 280 мест по улице Конгрессной в районе «Красной площади» и прохождение госэкспертизы проекта детсада на 280 мест в районе улицы Эгейской.

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