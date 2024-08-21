В станице Динской прошел межнациональный фестиваль «Моя Единая Россия»

Мероприятие провели в преддверии Дня государственного флага Российской Федерации. В фестивале приняли участие молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Участники разных национальностей прибыли из Динского, Выселковского, Калининского, Кореновского, Павловского, Тбилисского, Тимашевского, Усть-Лабинского районов и Краснодара. Как отметили организаторы фестиваля, его главная цель — сохранить и развить национальные традиции, укрепить культурное взаимодействие народов, проживающих на территории Краснодарского края.

Почетными гостями мероприятия стали начальник управления анализа и взаимодействия с общественно-политическими объединениями администрации Краснодарского края Олег Пчельник, замглавы Динского района Елена Трофименко, председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Краснодарского края Василий Чанба.

Молодежь приняла участие в командных играх, флешмобе, а артисты выступили на сцене в национальных костюмах.

«Фестиваль стал отличным примером взаимодействия молодежи и укрепления дружбы между различными культурами», — отметили в Telegram-канале администрации Тбилисского района.

Также для гостей фестиваля провели выставку экспонатов «Кубань многоликая» — там представили различную народную посуду, игрушки и другую утварь.

«Эти вещи отражают национальную культуру и традиции национальностей, проживающих в Краснодарском крае», — отметили организаторы фестиваль «Моя Единая Россия».

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