В станице Динской пройдет профилактическая акция «Кубань против рака»

Акция пройдет 5 декабря в рамках краевого проекта «Кубань против рака» в станице Динской на улице Кирпичной, 73А.

Жители Динского района смогут пройти осмотр у специалистов Краснодарского клинического онкодиспансера. Предварительно записаться на прием к онкологам можно в регистратуре поликлиники ЦРБ.

За первые полгода на Кубани выявили около 10 тыс. новых пациентов со злокачественными новообразованиями. При этом у 31% пациентов выявили рак благодаря профилактической работе. На сегодняшний день в 61% случаев онкологию выявляют на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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