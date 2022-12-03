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В станице Динской пройдет профилактическая акция «Кубань против рака»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-dinskoj-projdet-profilakticheskaya-aktsiya-kuban-protiv-raka
В станице Динской пройдет профилактическая акция «Кубань против рака»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Акция пройдет 5 декабря в рамках краевого проекта «Кубань против рака» в станице Динской на улице Кирпичной, 73А.

Жители Динского района смогут пройти осмотр у специалистов Краснодарского клинического онкодиспансера. Предварительно записаться на прием к онкологам можно в регистратуре поликлиники ЦРБ.

За первые полгода на Кубани выявили около 10 тыс. новых пациентов со злокачественными новообразованиями. При этом у 31% пациентов выявили рак благодаря профилактической работе. На сегодняшний день в 61% случаев онкологию выявляют на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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