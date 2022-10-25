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В Краснодаре хирурги провели сложную операцию по удалению 6-сантиметровой опухоли

Общество
25.10.2022 16:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-hirurgi-proveli-slozhnuyu-operatsiyu-po-udaleniyu-6-santimetrovoj-opuholi
В Краснодаре хирурги провели сложную операцию по удалению 6-сантиметровой опухоли
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Пациентку с злокачественной опухолью прооперировали специалисты краевой клинической больницы № 2. Новообразование находилось между почечной артерией, почечной веной и нижней полой веной.

Главврач ККБ № 2 Сергей Габриэль отметил, что из-за такого расположения опухоли операция была сложной.

«Это крайне сложное анатомическое расположение, которое и обусловило трудность проведения операции. Новообразование необходимо было убрать между магистральными сосудами, не повредить их и сохранить почку», — сказал Габриэль.

Злокачественную опухоль удалили из брюшной полости через миниразрез (до 4 см), сохранив все органы и сосуды.

Проведению сложных операций способствует обновление медоборудования. В текущем году в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в больницы края поставят свыше 130 единиц оборудования. Среди них два МРТ для ККБ №1 и №2, а также рентгенодиагностический комплекс для онкодиспансера №3. Кроме того, в планах покупка мультиспирального КТ, аппарата брахитерапии и аппарата близкофокусной рентгенотерапии для онкодиспансера №1. Оборудование позволит определять новообразования на ранних стадиях. Это значительно увеличит шанс полной ремиссии, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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