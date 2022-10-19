В Новороссийске хирурги помогли пациенту, у которого в пищеводе застрял куриный хрящ
Пациент поступил в городскую больницу Новороссийска с жалобами на боль за грудиной в пищеводе.
Боль была давящей и распирающей, усиливалась при попытках глотания. Жидкость и пища перестали проходить в желудок. Пациента осмотрел хирург, он заподозрил, что в пищеводе есть инородное тело.
Пациенту экстренно назначили эндоскопическое исследование пищевода. Процедура позволяет найти и удалить предмет, а также оценить состояние окружающих тканей. Длительное нахождение инородного тела в пищеводе могло привести к омертвению тканей, к перфорации пищевода и язве.
В итоге инородным телом оказался куриный хрящ. Врачи эндоскопического отделения протолкнули его в желудок, где хрящ в дальнейшем переварится. Операция прошла успешно. После недолгого пребывания в стационаре пациента выписали, сообщает пресс-служба горбольницы № 1 Новороссийска в Telegram.
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