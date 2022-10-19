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В Новороссийске хирурги помогли пациенту, у которого в пищеводе застрял куриный хрящ

Происшествия
19.10.2022 17:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-hirurgi-pomogli-patsientu-u-kotorogo-v-pishhevode-zastryal-kurinyj-hryashh
В Новороссийске хирурги помогли пациенту, у которого в пищеводе застрял куриный хрящ
Фото пресс-службы горбольницы №1 Новороссийска

Пациент поступил в городскую больницу Новороссийска с жалобами на боль за грудиной в пищеводе.

Боль была давящей и распирающей, усиливалась при попытках глотания. Жидкость и пища перестали проходить в желудок. Пациента осмотрел хирург, он заподозрил, что в пищеводе есть инородное тело.

Пациенту экстренно назначили эндоскопическое исследование пищевода. Процедура позволяет найти и удалить предмет, а также оценить состояние окружающих тканей. Длительное нахождение инородного тела в пищеводе могло привести к омертвению тканей, к перфорации пищевода и язве.

В итоге инородным телом оказался куриный хрящ. Врачи эндоскопического отделения протолкнули его в желудок, где хрящ в дальнейшем переварится. Операция прошла успешно. После недолгого пребывания в стационаре пациента выписали, сообщает пресс-служба горбольницы № 1 Новороссийска в Telegram.

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