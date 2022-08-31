В станице Динской на улице возле детсада нашли труп мужчины
Происшествия
31.08.2022 18:23
Сообщается, что тело 60-летнего мужчины обнаружили 31 августа в 7:30 возле детского сада на улице Красноармейской его знакомые.
Свидетелями находки также стали родители воспитанников детского сада, которые привели своих детей на занятия.
Знакомые умершего вызвали полицию. Они сообщили, что мужчина страдал болезнями сердца, сообщает газета «РВС».
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» рассказали, что повреждений на теле обнаружено не было.
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