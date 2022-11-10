В станице Динской досрочно отремонтировали три улицы
Ремонтные работы в станице привели в порядок в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
«В этом году в рамках реализации данного проекта мы провели ремонт автомобильных дорог по улицам Заводской, Мира и Луначарского», — рассказала замглавы администрации Динского сельского поселения Елена Чабанова.
Она отметила, что на трех улицах дороги отремонтировали на протяженности 5 км. Рабочие устранили просадки и обустроили тротуар. Стоимость дорожных работ составила 66 млн рублей.
Чабанова отметила, что ремонт дорог на улицах Заводской, Мира и Луначарского планировали провести в следующем году, но сумели завершить уже в этом. По ее словам, муниципалитет и в дальнейшем продолжит участвовать в дорожном нацпроекте, сообщает пресс-служба администрации Динского района.
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