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В станице Динской досрочно отремонтировали три улицы

Общество
10.11.2022 16:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-dinskoj-dosrochno-otremontirovali-tri-ulitsy
В станице Динской досрочно отремонтировали три улицы
Фото пресс-службы администрации Динского района

Ремонтные работы в станице привели в порядок в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

«В этом году в рамках реализации данного проекта мы провели ремонт автомобильных дорог по улицам Заводской, Мира и Луначарского», — рассказала замглавы администрации Динского сельского поселения Елена Чабанова.

Она отметила, что на трех улицах дороги отремонтировали на протяженности 5 км. Рабочие устранили просадки и обустроили тротуар. Стоимость дорожных работ составила 66 млн рублей.

Чабанова отметила, что ремонт дорог на улицах Заводской, Мира и Луначарского планировали провести в следующем году, но сумели завершить уже в этом. По ее словам, муниципалитет и в дальнейшем продолжит участвовать в дорожном нацпроекте, сообщает пресс-служба администрации Динского района.

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