В Сочи начали досрочный ремонт улиц из плана на 2023 год

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Дорожные работы стартовали в Центральном и Лазаревском районах. Улицы курорта приведут в порядок в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Всего до конца 2022 года в Сочи по нацпроекту отремонтируют 19 улиц из плана на 2023 год. На эти цели потратят около 300 млн рублей.

В следующем году в рамках дорожного нацпроекта на курорте планируют отремонтировать 32 участка улиц общей протяженностью более 35 км. На реализацию этого проекта выделят 539 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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