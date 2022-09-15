В Сочи начали досрочный ремонт улиц из плана на 2023 год
Общество
15.09.2022 20:41
Дорожные работы стартовали в Центральном и Лазаревском районах. Улицы курорта приведут в порядок в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Всего до конца 2022 года в Сочи по нацпроекту отремонтируют 19 улиц из плана на 2023 год. На эти цели потратят около 300 млн рублей.
В следующем году в рамках дорожного нацпроекта на курорте планируют отремонтировать 32 участка улиц общей протяженностью более 35 км. На реализацию этого проекта выделят 539 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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