В Краснодаре начали ремонтировать улицу Пригородную

Фото пресс-службы администрации Краснодара.

Ремонт идет от улицы Российской до Ростовского Шоссе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Протяженность участка дороги составляет 830 м. Сейчас тут снимают старое асфальтобетонное полотно, после чего уложат новое дорожное покрытие, нанесут разметку и установят знаки. Это третий участок из списка ремонта, запланированного на 2023 год. Ремонтные работы планируют завершить до конца текущего года.

В ближайшее время по нацпроекту начнут обновлять дорожное полотно на участках улиц Юннатов, Котовского и Власова. Эти улицы также входят в план работ на 2023 год, но их отремонтируют раньше. В этом году план на год по нацпроекту выполнили с опережением графика. В столице Кубани уже отремонтировали 33 участка дорог, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре отремонтируют 3 км дороги на улице Фадеева.