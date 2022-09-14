В Краснодаре начали ремонтировать улицу Пригородную
Ремонт идет от улицы Российской до Ростовского Шоссе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Протяженность участка дороги составляет 830 м. Сейчас тут снимают старое асфальтобетонное полотно, после чего уложат новое дорожное покрытие, нанесут разметку и установят знаки. Это третий участок из списка ремонта, запланированного на 2023 год. Ремонтные работы планируют завершить до конца текущего года.
В ближайшее время по нацпроекту начнут обновлять дорожное полотно на участках улиц Юннатов, Котовского и Власова. Эти улицы также входят в план работ на 2023 год, но их отремонтируют раньше. В этом году план на год по нацпроекту выполнили с опережением графика. В столице Кубани уже отремонтировали 33 участка дорог, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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