Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре начали ремонтировать улицу Пригородную

Общество
14.09.2022 07:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nachali-remontirovat-ulitsu-prigorodnuyu
В Краснодаре начали ремонтировать улицу Пригородную
Фото пресс-службы администрации Краснодара.

Ремонт идет от улицы Российской до Ростовского Шоссе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Протяженность участка дороги составляет 830 м. Сейчас тут снимают старое асфальтобетонное полотно, после чего уложат новое дорожное покрытие, нанесут разметку и установят знаки. Это третий участок из списка ремонта, запланированного на 2023 год. Ремонтные работы планируют завершить до конца текущего года.

В ближайшее время по нацпроекту начнут обновлять дорожное полотно на участках улиц Юннатов, Котовского и Власова. Эти улицы также входят в план работ на 2023 год, но их отремонтируют раньше. В этом году план на год по нацпроекту выполнили с опережением графика. В столице Кубани уже отремонтировали 33 участка дорог, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре отремонтируют 3 км дороги на улице Фадеева.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
В Краснодарском крае опубликован список депутатов ЗСК, избранных по одномандатным округам
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Законодательного собрания Краснодарского края
Песков: в настоящий момент речь о мобилизации в России не идет
Песков: в настоящий момент речь о мобилизации в России не идет
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. 85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
  2. Космонавты МКС с орбиты поздравили Краснодарский край с 85-летием
  3. Специалисты парка «Южные культуры» заставили размножаться редкую магнолию Карпуна
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. Суд отказал компании Галицкого в регистрации винного бренда
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях