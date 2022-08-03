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В станице Динской 3 и 4 августа можно пройти бесплатный медосмотр в мобильном медкомплексе

Общество
03.08.2022 10:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-dinskoj-3-i-4-avgusta-mozhno-projti-besplatnyj-medosmotr-v-mobilnom-medkomplekse
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Он находится возле ЦРБ, консультации специалистов можно получить с 10:00 до 13:00. Желающим пройти медицинский осмотр нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС.

Индивидуальную карту здоровья с рекомендациями врачей уже получили 200 жителей края. Столько пациентов принял на диагностику передвижной медицинский комплекс. Примерно у четверти обратившихся граждан выявили избыточную массу тела. В число распространенных проблем также вошли повышенное артериальное давление, тревожные показатели холестерина и глюкозы. По итогам скрининга 45 человек отправили на дообследование.

После станицы Динской 5 августа мобильный медкомплекс отправится в садовое товарищество «Урожай» в пригороде Краснодара.

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