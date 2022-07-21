В Краснодарском крае запустили новый медицинский проект «Гастропоезд»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Врачи ККБ №2 будут дважды в месяц выезжать в муниципалитеты для консультации и обследования жителей.

По данным краевого минздрава, заболевания ЖКТ в настоящее время относятся к наиболее распространенным. Проект «Гастропоезд» позволит проводить профилактику, своевременную диагностику, лечение и взятие на диспансерный учет пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в том числе с предраковыми. Приемы организуют в районных больницах.

«Только при оперативном выявлении рака пищеварительной системы на ранних стадиях возможен контроль за течением заболевания и даже полное излечение», — сказал главврач ККБ №2 Сергей Габриэль.

Первый выездной осмотр гастроэнтерологи, эндоскописты и специалисты УЗИ ККБ №2 провели в Новопокровском районе 20 июля.

Кроме того, на Кубани продолжаются выездные приемы сотрудники ККБ №1. В мобильном комплексе «Диспансеризация» с начала года обследовали 1,7 тыс. жителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: объемы оказания высокотехнологичной медпомощи в крае превысили допандемийные.