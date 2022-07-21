Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае запустили новый медицинский проект «Гастропоезд»

Общество
21.07.2022 12:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-zapustili-novyj-meditsinskij-proekt-gastropoezd
В Краснодарском крае запустили новый медицинский проект «Гастропоезд»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Врачи ККБ №2 будут дважды в месяц выезжать в муниципалитеты для консультации и обследования жителей.

По данным краевого минздрава, заболевания ЖКТ в настоящее время относятся к наиболее распространенным. Проект «Гастропоезд» позволит проводить профилактику, своевременную диагностику, лечение и взятие на диспансерный учет пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в том числе с предраковыми. Приемы организуют в районных больницах.

«Только при оперативном выявлении рака пищеварительной системы на ранних стадиях возможен контроль за течением заболевания и даже полное излечение», — сказал главврач ККБ №2 Сергей Габриэль.

Первый выездной осмотр гастроэнтерологи, эндоскописты и специалисты УЗИ ККБ №2 провели в Новопокровском районе 20 июля.

Кроме того, на Кубани продолжаются выездные приемы сотрудники ККБ №1. В мобильном комплексе «Диспансеризация» с начала года обследовали 1,7 тыс. жителей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: объемы оказания высокотехнологичной медпомощи в крае превысили допандемийные.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. H&M не будет проводить сейл в России перед уходом: вещи распродадут по полной цене
  2. Сексолог призвал ввести уголовное наказание за непристойное поведение после инцидентов в Сочи
  3. На пляжах Сочи охранников обяжут вызывать полицию в случае конфликтных ситуаций
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. В Северском районе начали восстанавливать обрушившийся мост через реку Иль
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Кондратьев поручил проверить застройку КП «Русское море» в Ольгинке
Кондратьев поручил проверить застройку КП «Русское море» в Ольгинке
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Прямой эфир
Мы в соцсетях