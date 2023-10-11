В станице Челбасской завершили благоустройство парка

Зеленую зону в Каневском районе обновили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Парк в Челбасской благоустроили, учитывая пожелания станичников. На его территории разместили места для отдыха, новые зоны для пешеходов, спортивную и детскую площадки, скейт-площадку и веревочный аттракцион «Вулкан». В зеленой зоне высадили новые кустарники и деревья, организовали парковку для автомобилей, а также установили урны и скамейки.

«Площадь территории парка более 7 тыс. кв. метров граничит с детским садом и военным мемориальным комплексом. Сегодня здесь созданы все условия для комфортного времяпрепровождения», — рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Прошунин.

Всего в текущем году в рамках профильного нацпроекта на Кубани приводят в порядок более 140 общественных территорий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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