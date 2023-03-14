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В станице Челбасской в этом году благоустроят парк

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-stanitse-chelbasskoj-v-etom-godu-blagoustroyat-park
В станице Челбасской в этом году благоустроят парк
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Парк в Каневском районе приведут в порядок в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

«Обновление парка на одной из центральных улиц станет важным событием почти для 7 тыс. жителей станицы», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края Андрей Прошунин.

Он отметил, что в текущем году на Кубани благоустроят 140 зеленых зон. Прошунин подчеркнул важность создания комфортных условий для досуга в небольших населенных пунктах.

Площадь парка в станице Челбасской — 7 тыс. кв. метров. На этой территории высадят кустарники, деревья и цветочные клумбы. На пешеходных дорожках заменят тротуарную плитку. В парке установят современные спортивную и детскую площадки, а также скамейки. Кроме того, в рамках реконструкции общественной территории откроют дополнительные парковочные места, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на въезде в станицу Чепигинскую по нацпроекту благоустроят сквер. Парковую зону в Брюховецком районе в 2023 году благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

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