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На въезде в станицу Чепигинскую по нацпроекту благоустроят сквер

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-vezde-v-stanitsu-chepiginskuyu-po-natsproektu-blagoustroyat-skver
На въезде в станицу Чепигинскую по нацпроекту благоустроят сквер
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Парковую зону в Брюховецком районе в 2023 году благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В сквере создадут единое гармоничное пространство, дополнят объектами малых архитектурных форм и пешеходными дорожками, обустроят детские и спортивные площадки, в том числе для катания на скейте.

В сквере станицы Чепигинской стоит памятник землякам-летчикам, которые защищали страну в Первую мировую и Великую Отечественную войну. Там находится военный планер, к которому постоянно приходят жители и гости района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: голосование по выбору зеленых зон для благоустройства в 2024 году стартует 15 апреля.

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