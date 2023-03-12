На въезде в станицу Чепигинскую по нацпроекту благоустроят сквер

Парковую зону в Брюховецком районе в 2023 году благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

В сквере создадут единое гармоничное пространство, дополнят объектами малых архитектурных форм и пешеходными дорожками, обустроят детские и спортивные площадки, в том числе для катания на скейте.

В сквере станицы Чепигинской стоит памятник землякам-летчикам, которые защищали страну в Первую мировую и Великую Отечественную войну. Там находится военный планер, к которому постоянно приходят жители и гости района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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