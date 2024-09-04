В станице Брюховецкой после капремонта открывают детскую школу искусств

Об этом 4 сентября в своем Telegram-канале рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он уточнил, что здание было отремонтировано по нацпроекту «Культура».

«Ребят ждут обновленные хореографические классы и концертный зал на 238 мест. Также привели в порядок кровлю и входную группу. Теперь почти 720 мальчишек и девчонок в комфортных условиях смогут заниматься музыкальным, изобразительным, хореографическим и театральным искусством, декоративно-прикладным творчеством. Уверен, что обновленная школа поможет им в полной мере реализовать свой потенциал и станет начальной площадкой для дальнейшего творческого пути», — написал глава региона.

Кондратьев добавил, что в 2024 году также обновят школы искусства и в других уголках края: в Краснодаре, Анапе, Апшеронске, Армавире, Белореченске, Горячем Ключе, Славянске-на-Кубани, поселках Афипском и Мостовском и в станице Раевской.

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