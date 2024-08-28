Более 83 млн рублей направили на развитие культуры Кубани в 2024 году

В текущем году свыше 83 млн рублей выделили на развитие сферы в рамках национального проекта «Культура».

Об этом сообщила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина в ходе ежегодного совещания работников культурной сферы.

«Обсудили достижения — их немало. Благодаря беспрецедентной поддержке культуры, число капитально отремонтированных школ искусств увеличивается год от года. Закупаем новые инструменты, учебные пособия, оборудование. Результат — ежегодные победы в творческих конкурсах», — сказала министр.

В рамках нацпроекта «Культура» в последние годы прошла масштабная модернизация материальной базы 76 образовательных учреждений. В их числе 70 школ, три училища и три колледжа. С 2020 года в них провели капремонты, закупили музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. На эти цели направили 440 млн рублей.

В текущем году выделили более 83 млн. рублей. Помимо этого средства краевого бюджета направляют в рамках госпрограммы «Развитие культуры».

В настоящее время капитально ремонтируют детские школы искусств в Горячем Ключе, поселке Мостовском, станице Павловской, Славянске-на-Кубани, Краснодаре. Также ремонт идет в детской художественной школе в Апшеронске. По инициативе губернатора Кубани за счет краевого бюджета в 10 детских музыкальных школ купили новые автобусы.

Лапина также сообщила, что на Кубани увеличилось число детских исполнительских коллективов, их стало на 150 больше. По итогам конкурсов в текущем году 305 солистов и 178 коллективов удостоены дипломов различной степени. Государственных и ведомственных наград удостоились лучшие педагоги, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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