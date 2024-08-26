Более 17 млн рублей направят на проект ремонта библиотеки Пушкина в Краснодаре

Победитель аукциона должен будет разработать научно-проектную документацию на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Армянская школа им. Б. В. Чарачаева».

Сейчас в этом здании на улице Красной, 8А расположена краснодарская библиотека имени Пушкина.

На проект реконструкции объекта культурного наследия направят 17 млн 575 тыс. рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Проект нужно разработать до 31 марта 2025 года, источник финансирования — бюджет региона. В обязанностях победителя — предварительные работы, комплексные научные исследования, а также разработка эскизного проекта реставрации. Кроме того, в проекте должны быть указаны сроки работ.

Определение поставщика приостановили из-за жалобы ООО «Дельфин» — компания уверена, что из заказа необходимо убрать требование о наличии членства в саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования.

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