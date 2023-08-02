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В станице Благовещенской убрали очередной шлагбаум на дороге к морю

Происшествия
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В станице Благовещенской убрали очередной шлагбаум на дороге к морю
Фото t.me/proc_23

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку мер, принимаемых судебными приставами по исполнению решений судов по искам об обеспечении беспрепятственного проезда к морю.

Во время проверки установили, что в станице Благовещенской во время курортного сезона вновь установлено ограждение, препятствующее свободному проезду морю. При этом ранее прокуратура добилась в суде запрета на установку здесь шлагбаума.

Для устранения нарушений прокуратура поручила приставам выехать на место и убрать заграждение в принудительном порядке. Сейчас шлагбаум убрали, свободный проезд к морю обеспечили, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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