В США пригрозили последствиями для ЕС после призыва Макрона не конфликтовать с КНР из-за Тайваня
Политика
10.04.2023 13:20
Американский сенатор от штата Флорида, представитель Республиканской партии Марко Рубио прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона в отношении тайваньского вопроса.
Рубио пригрозил, что США оставят Европу разбираться с Украиной самостоятельно, а сами сфокусируются на Тайване. Об этом политик сообщил на его личной странице в Twitter. Сенатор добавил, что Вашингтон должен обозначить, от чьего лица Макрон выступил против втягивания ЕС в конфликт из-за Тайваня, говорил ли он только за Францию или за весь Евросоюз.
Ранее Эммануэль Макрон совершил визит в Китай, после чего заявил, что Европа не должна вмешиваться в конфликт США и КНР из-за Тайваня и подстраиваться под «американский ритм». По его словам, европейцам следует задуматься о своих интересах.
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