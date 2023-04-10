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В США пригрозили последствиями для ЕС после призыва Макрона не конфликтовать с КНР из-за Тайваня

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ssha-prigrozili-posledstviyami-dlya-es-posle-prizyva-makrona-ne-konfliktovat-s-knr-iz-za-tajvanya
В США пригрозили последствиями для ЕС после призыва Макрона не конфликтовать с КНР из-за Тайваня
Марко Рубио. Фото infobae.com

Американский сенатор от штата Флорида, представитель Республиканской партии Марко Рубио прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона в отношении тайваньского вопроса.

Рубио пригрозил, что США оставят Европу разбираться с Украиной самостоятельно, а сами сфокусируются на Тайване. Об этом политик сообщил на его личной странице в Twitter. Сенатор добавил, что Вашингтон должен обозначить, от чьего лица Макрон выступил против втягивания ЕС в конфликт из-за Тайваня, говорил ли он только за Францию или за весь Евросоюз.

Ранее Эммануэль Макрон совершил визит в Китай, после чего заявил, что Европа не должна вмешиваться в конфликт США и КНР из-за Тайваня и подстраиваться под «американский ритм». По его словам, европейцам следует задуматься о своих интересах.

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