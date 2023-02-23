Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В список самых востребованных турнаправлений на весну у россиян вошли Сочи и Стамбул

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-spisok-samyh-vostrebovannyh-turnapravlenij-na-vesnu-u-rossiyan-voshli-sochi-i-stambul
В список самых востребованных турнаправлений на весну у россиян вошли Сочи и Стамбул
Фото пресс-службы администрации Сочи

Специалисты проанализировали поисковые запросы россиян на даты с 1 марта по 31 мая.

Оказалось, что Сочи стал самым популярным городом, куда хотели бы полететь туристы этой весной, — 17,8%. Ночь в трехзвёздочном отеле обойдется минимум в 1,5 тыс. рублей.

На втором месте среди российских городов оказалась Москва — 14,9%. Номер в гостинице столицы будет стоить не менее 1,7 тыс. рублей. На третьей строчке Санкт-Петербург с 12,2%. Здесь найти отель можно примерно за 1,6 тыс. рублей.

Из зарубежных направлений самым востребованным стал Стамбул — 8,8% поисковых запросов. Стоимость ночи в трехзвездочном отеле стартует от 2,1 тыс. рублей. на втором месте Ереван — 7,4%. Стоимость суток — примерно 2,7 тыс. рублей. Третье место занял Дубай — 5,9% и 3,1 тыс. рублей за ночь в гостинице, сообщает RT.

Читайте также: почти 700 тыс. туристов посетили курорты Кубани с начала года.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
СК возбудил дело после того, как в Краснодарском крае в стоге сена с цепью на ноге нашли мальчика
СК возбудил дело после того, как в Краснодарском крае в стоге сена с цепью на ноге нашли мальчика
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
Актер из фильма «Чебурашка» погиб в ДТП с КамАЗом и легковушкой в Краснодарском крае
При крушении сухогруза в море около Новороссийска погиб моряк
При крушении сухогруза в море около Новороссийска погиб моряк
Пассажирский поезд задержался на 1,5 часа в Туапсе из-за схода селя на железнодорожные пути
Пассажирский поезд задержался на 1,5 часа в Туапсе из-за схода селя на железнодорожные пути
В Сочи полностью восстановили водопровод, поврежденный оползнем в Лоо
В Сочи полностью восстановили водопровод, поврежденный оползнем в Лоо
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Улицу в Прикубанском округе Краснодара назовут именем заслуженного журналиста Кубани Владимира Рунова
  5. В Туапсинском районе восстановили водопровод над рекой в селе Кирпичном, сорванный потоком воды
  6. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
Прямой эфир
Мы в соцсетях