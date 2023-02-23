В список самых востребованных турнаправлений на весну у россиян вошли Сочи и Стамбул

Специалисты проанализировали поисковые запросы россиян на даты с 1 марта по 31 мая.

Оказалось, что Сочи стал самым популярным городом, куда хотели бы полететь туристы этой весной, — 17,8%. Ночь в трехзвёздочном отеле обойдется минимум в 1,5 тыс. рублей.

На втором месте среди российских городов оказалась Москва — 14,9%. Номер в гостинице столицы будет стоить не менее 1,7 тыс. рублей. На третьей строчке Санкт-Петербург с 12,2%. Здесь найти отель можно примерно за 1,6 тыс. рублей.

Из зарубежных направлений самым востребованным стал Стамбул — 8,8% поисковых запросов. Стоимость ночи в трехзвездочном отеле стартует от 2,1 тыс. рублей. на втором месте Ереван — 7,4%. Стоимость суток — примерно 2,7 тыс. рублей. Третье место занял Дубай — 5,9% и 3,1 тыс. рублей за ночь в гостинице, сообщает RT.

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