Почти 700 тыс. туристов посетили курорты Кубани с начала года

В январе на курортах края отдохнули более 680 тыс. человек, сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.

«Еще 400 тыс. человек посетило наши курорты в качестве однодневных экскурсантов, без размещения в гостиницах. Эти показатели соответствуют уровню прошлого года», — рассказал Михаил Зарицкий.

На территории края работают около 2 тыс. средств размещения. Загрузка отелей на черноморском побережье составляет 60%. К открытию готовятся сезонные гостиницы и базы отдыха. Летом на Кубани работают более 10 тыс. средств размещения общей вместимостью около 550 тыс. мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Сочи вошел в тройку лидеров популярных у туристов направлений в феврале.