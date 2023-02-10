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Почти 700 тыс. туристов посетили курорты Кубани с начала года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-700-tys-turistov-posetili-kurorty-kubani-s-nachala-goda
Почти 700 тыс. туристов посетили курорты Кубани с начала года
Фото пресс-службы курорта «Красная Поляна»

В январе на курортах края отдохнули более 680 тыс. человек, сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.

«Еще 400 тыс. человек посетило наши курорты в качестве однодневных экскурсантов, без размещения в гостиницах. Эти показатели соответствуют уровню прошлого года», — рассказал Михаил Зарицкий.

На территории края работают около 2 тыс. средств размещения. Загрузка отелей на черноморском побережье составляет 60%. К открытию готовятся сезонные гостиницы и базы отдыха. Летом на Кубани работают более 10 тыс. средств размещения общей вместимостью около 550 тыс. мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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