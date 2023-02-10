Почти 700 тыс. туристов посетили курорты Кубани с начала года
Общество
10.02.2023 19:20
В январе на курортах края отдохнули более 680 тыс. человек, сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.
«Еще 400 тыс. человек посетило наши курорты в качестве однодневных экскурсантов, без размещения в гостиницах. Эти показатели соответствуют уровню прошлого года», — рассказал Михаил Зарицкий.
На территории края работают около 2 тыс. средств размещения. Загрузка отелей на черноморском побережье составляет 60%. К открытию готовятся сезонные гостиницы и базы отдыха. Летом на Кубани работают более 10 тыс. средств размещения общей вместимостью около 550 тыс. мест, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: Сочи вошел в тройку лидеров популярных у туристов направлений в феврале.
Популярные новости
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- На улицах Новороссийска начали работать первые муниципальные эвакуаторы
- Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
- Привезти и не дать уничтожить: как краснодарские волонтеры помогают фронту
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М