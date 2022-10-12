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В спецоперации на Украине участвуют порядка 8 тыс. российских казаков

Политика
12.10.2022 19:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-spetsoperatsii-na-ukraine-uchastvuyut-poryadka-8-tys-rossijskih-kazakov
В спецоперации на Украине участвуют порядка 8 тыс. российских казаков
Фото t.me/tipichkras

Об этом на пресс-конференции в Москве рассказал атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

По его словам, в боевых действиях принимают участие девять самостоятельных организованных войсковых казачьих отрядов. Их общая численность — почти 8 тыс. человек. Перед заключением контрактов казаки готовятся на полигонах. Там проводят одиночную подготовку, боевое слаживание, стрельбы из различных видов оружия и решают вопросы тактической, инженерной и военно-медицинской подготовки.

«На это все необходимо порядка трех-четырех недель. После этого заключаются контракты, переодеваются в военную форму одежды и уходят «за ленточку» выполнять боевые задачи», — сказал Долуда.

Самостоятельные казачьи отряды, как правило, передаются одной из мотострелковых частей ВС РФ.

«В ближайшее время, думаю, что примерно в 20 числах октября, уйдет еще 1 тыс. казаков, которые пополнят эти отряды, и будут сформированы несколько других организованных войсковых казачьих отрядов. К великому сожалению, на сегодняшний день есть у нас и погибшие. Это количество насчитывает 129 казаков. Кроме того, 409 казаков получили ранения различной степени тяжести», — сказал Долуда.

Также по его словам, за время СВО к госнаградам представили 348 казаков. Из них 152 казака получили различные ордена и медали.

Атаман подчеркнул, что казаки хотят служить России так же, как в прошлом героически служили их предки, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: в Краснодарском крае создали два новых казачьих подразделения для участия в спецоперации.

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