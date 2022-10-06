В Краснодарском крае создали два новых казачьих подразделения для участия в спецоперации
Об этом 6 октября сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
Он рассказал, что на Донбасс отправились порядка 250 казаков.
«Кубань сформировала два новых казачьих подразделения для участия в специальной военной операции. Около 250 казаков отправятся на Донбасс и в Запорожье. Все бойцы прошли необходимую тактическую, тактико-специальную, огневую, инженерную и военно-медицинскую подготовку и полностью готовы к выполнению боевых задач на фронте», — сказал Кондратьев.
Казаки получили обмундирование, разгрузки, плащ-палатки, спальные мешки. А также квадрокоптеры, тепловизоры и приборы ночного видения.
Вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов рассказал, что в настоящее время в специальной военной операции участвуют свыше 2,2 тыс. казаков.
«В рамках частичной мобилизации в районные военные комиссариаты в качестве добровольцев пришли почти 580 казаков. В том числе семь атаманов первичных и два атамана районных казачьих обществ. Все они обладают соответствующими навыками и необходимой военно-учетной специальностью», — сказал Власов.
Казаки уже получили распределения в воинские части и будут действовать в соответствии с директивами командования ВС РФ. Сбор и обучение желающих участвовать в спецоперации в составе добровольческих казачьих отрядов продолжается, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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