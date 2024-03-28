В создание 35 тыс. номеров к 2030 году инвестируют 503 млрд рублей на Кубани

Почти 50 крупных проектов с общим объемом инвестиций в 503 млрд рублей реализуют в санаторно-курортной сфере Краснодарского края.

К 2030 году на Кубани планируют создать 34,6 тыс. новых номеров, сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

В министерстве уточнили, что в объем не включены проекты «Абрау-Дюрсо», «Новая Анапа» и «Турьев Хутор». Согласно данным «Туризм.РФ», объем инвестиций в «Новую Анапу» составляет 365,87 млрд рублей, в «Турьев Хутор» — 87,6 млрд рублей, в «Абрау-Дюрсо» — 23,2 млрд рублей.

«Объем инвестиций в санаторно-курортную сферу Краснодарского края в предстоящие годы велик, но недостаточен для решения общей задачи проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» — увеличить к 2030 году число поездок по России до 140 млн. Для Кубани это значит, что турпоток должен вырасти с нынешних 18 млн до 30 млн туристов, а номерной фонд — с 260 тыс. до 400–430 тыс. номеров. Пока мы видим, что в результате реализации всех проектов прирост номеров составит около 55 тыс.», — заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Эксперт добавил, что сейчас возникает вопрос, какие именно отели необходимо строить.

«На мой взгляд, в приоритете должны быть отели уровня четырех и пяти звезд, дефицит которых мы чувствуем уже несколько лет. В сегменте «две-три звезды» ситуация не такая острая. Но туризм — это не только отель. Мы ждем комплексного строительства и освоения территорий, включая аквапарки, парки развлечений, торговые центры. Турист приезжает за впечатлениями, в них также необходимо инвестировать», — цитирует Сергея Ромашкина «Ъ-Кубань».

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