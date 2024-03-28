Путин: россияне должны иметь возможность путешествовать по стране

Президент России Владимир Путин 28 марта в ходе совещания по развитию круглогодичных курортов заявил, что жителям страны необходимо обеспечить доступные турпутевки.

«До 2030 года предстоит почти вдвое — до 140 млн — увеличить число ежегодных путешествий по стране. А для этого надо расширять именно доступные предложения разнообразных туристических услуг, что называется, на любой вкус, чтобы граждане могли увидеть уникальную природу России, прикоснуться к нашей великой истории и культуре», — подчеркнул президент.

Глава государства также отметил, что в 2025 году необходимо запустить обновленный нацпроект по развитию туротрасли России. Он напомнил, что работа нацпроекта стартовала еще в 2021 году — за это время предложенные подходы и инструменты показали свою эффективность.

По его словам, также развивается событийный, научно-популярный и промышленный туризм, запущены специальные школьные и молодежные программы.

«При этом, как и по всем ключевым направлениям нашего развития, в сфере туризма нужно двигаться дальше, причем и в прямом, и переносном смысле слова. Надо ставить и решать новые значимые задачи», — пояснил президент.

Финансирование нацпроекта в 2025–2030 годах должно составить не менее 403 млрд рублей, средства при этом должны быть рассчитаны на все 6 лет, заявил Путин.

«В сфере туризма, в других отраслях нужно формировать шестилетний перспективный финансовый план. Это станет важным ориентиром для бизнеса, который «вдолгую» выстраивает свои инвестиционные программы», — заявил глава государства.

По словам министра экономического развития РФ Максима Решетникова, инвестиции в туризм в 2023 году превысили 800 млрд рублей — это на треть больше, чем в 2022 году. Кроме того, на 21% выросло количество турпоездок по стране — до 78 млн. Также в прошлом году ввели 12,5 тыс. новых гостиничных номеров.

Благодаря выделению дополнительных 11 млрд рублей на субсидирование модульных гостиниц масштаб программы удвоили — всего поддержали 18 тыс. номеров в 66 регионах страны.

К 2030 году президент пообещал создать туристическую инфраструктуру во всех нацпарках России в рамках экологического нацпроекта.

Путин также поручил создать интегральную цифровую платформу в сфере туризма — он отметил, что такая система позволит консолидировать информацию о гостиницах, логистике, достопримечательностях, музеях, кафе, услугах гидов и экскурсоводов.

Кроме того, президент попросил заняться организацией походов выходного дня для школьников и студентов, а также семей с детьми.

«По всей стране нужно шире развивать инфраструктуру активного туризма с учетом того весомого вклада, который он вносит в продвижение ценностей здорового образа жизни», — отметил Путин.

Глава государства призвал синхронизировать планы по развитию транспортной инфраструктуры и развитию туризма.

«Мы построили и продолжаем строить наши трассы через всю страну, от Петербурга до Москвы и дальше на восток. Конечно, нужно развивать эти трассы таким образом, чтобы как можно больше людей могли воспользоваться ими, чтобы добраться до мест посещения, туристически привлекательных мест по ходу движения транспорта», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

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