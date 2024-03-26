Путин: выделяемые на оборону и соцсферу деньги не должны уйти ни в чьи карманы

Президент России Владимир Путин 26 марта принял участие в заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

На заседании обсудили вопросы борьбы с преступлениями в экономической сфере. Владимир Путин призвал прокуроров больше заниматься профилактикой нарушений в экономической сфере.

«Конечно, прокуратура нацелена на то, чтобы просто строго следить за исполнением законов и все, но я вас прошу ко всем проблемам, которые возникают в сфере экономики, подходить гибко, не просто действовать по принципу «хватать и не пущать», а лучше заниматься профилактикой», — сказал глава государства.

Владимир Путин заявил, что прокуратура должна строго наказывать казнокрадов.

«Конечно, нужно строго наказывать, кто сознательно идет на нарушения, занимается казнокрадством», — заявил президент.

Глава государства поставил задачу перед прокурорами строго следить за тем, чтобы дополнительно выделяемые на оборону и соцсферу деньги были использованы по назначению Путин отметил, что дополнительное финансирование на эти направления составит 9 трлн рублей в ближайшие годы.

«Это огромные деньги — по всем направлениям: и по повышению обороноспособности, по поддержке предприятий ОПК, по социальной сфере — образование, здравоохранение, наука. Надо очень строго следить за тем, чтобы ни к кому и ни в чьи карманы деньги не уходили, ни кому эти деньги не прилипали, чтобы они все эффективно были направлены на повышение нашего экономического благосостояния», — цитирует Владимира Путин ТАСС.

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