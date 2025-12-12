В соцсетях распространили фейк об избиении ветерана в магазине в Краснодаре

С вечера 11 декабря в краснодарских пабликах распространилось видео, на котором двое мужчин в форме охранников бьют покупателя.

По словам авторов публикации, инцидент якобы произошел в Краснодаре в одном из супермаркетов на улице 40-летия Победы. Информация оказалась недостоверной.

Выяснилось, что видео было снято в Костромской области в 2021 году. Тогда сообщалось, что причиной избиения стала разбитая бутылка спиртного, за которую покупатель не пожелал заплатить. А в этот раз авторы публикации заявили, что охранники якобы напали на покупателя, ошибочно заподозрив в воровстве. Кроме того, они назвали пострадавшего ветераном.

После публикации полиция Краснодара сообщила о начале проверки информации.

