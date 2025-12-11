Кальянщик-стажер избил жену владельца ночного клуба в Сочи

Запись с камер видеонаблюдения ночного клуба «Эйфория» распространилась в соцсетях днем 11 декабря.

На опубликованных кадрах видно, как молодой человек бросается на женщину, их пытается разнять другой сотрудник. Жена владельца заведения схватила лопатку для пиццы, чтобы отбиться, и получила удар ногой в лицо.

По словам автора публикации, уволенный сотрудник проходил в заведении стажировку. Однако хозяин решил не брать его на работу из-за частых прогулов и нетрезвых смен, о чем сообщил ему по телефону за неделю до драки.

Стажер не согласился с решением владельца ночного клуба и продолжил ходить на работу, воспользовавшись отсутствием начальника. В одну из смен у него возник конфликт с официанткой, а жена владельца заведения вступилась за девушку. Сейчас женщина лечится дома и планирует фиксировать побои.

В дежурную часть полиции Адлерского района обратились с заявлениями обе стороны конфликта. В настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего. По завершении будет дана правовая оценка действиям участников потасовки, сообщает пресс-служба пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

