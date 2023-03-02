В соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар»

Всего в японском саду создано 26 локаций. Новую очередь планируют открыть уже этой весной.

Ворота «Карамон» установлены у центрального входа. Они считаются символом власти, являются важным элементом японских храмов и синтоистских святилищ. На входе посетителей ждет сухой ландшафтный сад Карэсансуй.

«Сюда приходят, чтобы обрести свой дзен. Карэсансуй «сухие горы и воды» — главными элементами ландшафта являются группа камней, песок или мелкая галька, которые выражают течение воды», — сообщают в соцсетях.

Также возле входа разместили сухой пруд Карэикэ — там камни образуют форму пруда. Справа от входа расположен Храм Дзадзэн-до и Сад Дзэг для медитаций. Дзадзен — одна из буддийских практик. Медитация направлена на осознание своей истинной природы.

Кроме того, в японском саду высадили бамбуковую рощу — летом там будет всегда прохладно. Гости парка также смогут посетить народный дом Коминка — по традиции, он строится без использования гвоздей. Перед входом в японский дом нужно будет снять обувь.

В саду создадут идеальное место для созерцания — павильон Потока, исток которого расположен возле ручья. Вода из него впадает в Зеркальное озеро Кагамиикэ.

Особое место в японском саду занимает пруд с мостом Яцухаси. Мост имеет форму кривой линии с восемью изломами.

«В Японии такой мост ассоциируется с завихрениями судьбы человека в попытках постичь суть бытия», — говорится в сообщении.

К сцене драматического театра Но из необработанного дерева ведет мост под крышей — по нему актеры выходят на сцену. Также тут появятся садовые коридоры Цубо-нива кайро. Небольшой внутренний сад предназначен, чтобы дать человеку уединенность и представление о природе.

Достопримечательность сада — Большой водопад Отаки. Там неглубокий пруд можно перейти по большим камням. Здание буддийского храма символизирует в саду Пагода Тахото. Рядом обустроят тройной водопад — один источник с тремя потоками, каждый из которых падает с разной скоростью, но все сливаются воедино. Сверху водопада обустроена обзорная площадка в форме играющих у воды черепах.

Чайные церемонии будут проводиться в чайном домике Киссатэн. Центральная водная артерия сада — зеркальный пруд Кагамиикэ. В его отражении можно увидеть башню Тахото и Большой водопад. Также в саду появится ресторан Ретэй. Возле него будет закрытый VIP сад, внутри которого растет старый японский клен, жемчужина места.

Главный символ парка — большое озеро Оикэ, по берегам которого воссозданы традиционные японские пейзажи. В самом озере запустят карпов Кои.

«Храм на опорах Какэдзукури-но-Мидо — деревянная платформа опирается на столбы-сваи, которые упираются в скалу. Такие здания хорошо выдерживают землетрясения. Храм Какэдзукури символизирует стойкость духа», — говорится в сообщении Telegram-канала «Японский сад Краснодар».

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