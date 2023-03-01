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В парке «Краснодар» раскрыли высоту самой верхней точки новой локации «Парк Облаков»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-parke-krasnodar-raskryli-vysotu-samoj-verhnej-tochki-novoj-lokatsii-park-oblakov
В парке «Краснодар» раскрыли высоту самой верхней точки новой локации «Парк Облаков»
Фото t.me/park_galitskogo

Новая локация расположится на высоте 27 м и будет занимать площадь 19 га.

Для создания «Парка Облаков» в настоящее время наращивают грунт. Также продолжается высадка растений, высадили уже порядка 60 тысяч. В новой очереди парка «Краснодар» планируют установить арт-объекты и фонтаны, а также обустроить несколько новых водоемов.

«Будем с вами гулять там по дорожкам и наблюдать за городом и парком с высоты птичьего полета», — сообщает Telegram-канал «Парк Галицкого».

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