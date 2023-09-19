В составе туристического поезда «Сочи» появились открытые обзорные вагоны

Первый обзорный вагон начал курсировать 14 сентября в составе туристического поезда «Сочи».

Вагон открытого типа стилизован под эпоху начала XX века. Он рассчитан на 80 посадочных мест. В обзорном вагоне обустроены лавки с подогревом, также есть розетки для зарядки мобильных телефонов и места для провоза велосипедов.

Туристический поезд «Сочи» курсирует по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра до 24 октября.

Обзорные вагоны включат в круизные поезда, которые ходят по различным туристическим маршрутам. Ранее обзорные вагоны были включены в составы только на двух маршрутах в Карелии.

Новый туристический поезд № 924/923 «К горам и термам» в первый рейс по маршруту Ростов-на-Дону — Краснодар — Туапсе — Хаджох — Краснодар — Ростов-на-Дону 3 ноября отправится с обзорным вагоном, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги в Telegram.

Читайте также: из Сочи в Абхазию впервые запустили мультимодальный маршрут «Рица».