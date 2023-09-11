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Из Сочи в Абхазию впервые запустили мультимодальный маршрут «Рица»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-sochi-v-abhaziyu-vpervye-zapustili-multimodalnyj-marshrut-ritsa
Из Сочи в Абхазию впервые запустили мультимодальный маршрут «Рица»
Фото пресс-службы администрации Сочи

Маршрут по схеме «самолет плюс поезд» создали специально для жителей Вологодской области для развития регионального туризма.

Из Череповца туристы вылетают в Сочи самолетом, а далее едут в Абхазию на поезде. Поездка длится 6 дней. Туристы смогут увидеть достопримечательности Сочи, Гагры, Сухума и Нового Афона. Днем пассажиры посещают экскурсии, а ночевать возвращаются в поезд.

На первый маршрут из Сочи в Абхазию купили более 90% путевок. Ранее мультимодальные перевозки уже организовывались из аэропорта Сочи в Крым, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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