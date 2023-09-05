Более 500 дополнительных поездов в Сочи, Анапу и Новороссийск назначили РЖД на сентябрь

«Российские железные дороги» (РЖД) назначил более 1 тыс. дополнительных поездов на сентябрь. Более 600 дополнительных составов будут курсировать в сообщении с курортами Черноморского побережья.

Наибольшей популярностью среди южных городов пользуется Адлер, туда назначили 220 дополнительных поездов, а также Анапа — 170 дополнительных поездов. В Новороссийск добавили 140 поездов. Дополнительные поезда также будут ходить между Москвой и Ейском.

Всего с мая уже назначили около 4,5 тыс. дополнительных поездов. По сравнению с курортным сезоном прошлого года, в этом году число мест в южном направлении увеличилось на 7% — до 14 млн, сообщает пресс-служба РЖД.

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