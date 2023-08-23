Три сезонных пассажирских поезда в Анапу и Адлер будут ходить до конца сентября

По данным Горьковской железной дороги (ГЖД), до конца сентября продлили курсирование сезонных поездов из Кирова и Ижевска в направлении черноморских курортов.

Поезд Киров — Нижний Новгород — Анапа будет ходить до 23 сентября, поезда Киров — Нижний Новгород — Адлер и Ижевск — Казань — Анапа — до 22 сентября. Поезд Ижевск — Адлер будет курсировать до 26 сентября.

В ведомстве отметили, что курсирование сезонных поездов продлено в связи с повышенным спросом, сообщает Горьковская железная дорога в Telegram.

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