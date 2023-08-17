Накануне бархатного сезона РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток до отправления

Продажу билетов за 1,5 месяца до поездки открыли на все поезда дальнего следования, в том числе и на южные направления.

Прежде всего речь идет о поездах, билеты на которые еще недавно можно было купить не раньше, чем за 45 суток до отправления.

«Уже сегодня можно приобрести билеты на поезда отправлением вплоть до 14 ноября включительно, запланировав, например, отпуск на Черноморском побережье в бархатный сезон», — говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

Ограничения по срокам на продажу билетов в ближайшее время продолжат снимать и на другие направления.

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