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Накануне бархатного сезона РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток до отправления

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nakanune-barhatnogo-sezona-rzhd-vozobnovili-prodazhu-biletov-za-90-sutok-do-otpravleniya
Накануне бархатного сезона РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток до отправления
Фото пресс-службы администрации Сочи

Продажу билетов за 1,5 месяца до поездки открыли на все поезда дальнего следования, в том числе и на южные направления.

Прежде всего речь идет о поездах, билеты на которые еще недавно можно было купить не раньше, чем за 45 суток до отправления.

«Уже сегодня можно приобрести билеты на поезда отправлением вплоть до 14 ноября включительно, запланировав, например, отпуск на Черноморском побережье в бархатный сезон», — говорится в сообщении пресс-службы РЖД.

Ограничения по срокам на продажу билетов в ближайшее время продолжат снимать и на другие направления.

Читайте также: бархатный сезон на курортах Краснодарского края продлится до середины октября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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