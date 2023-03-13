В соревнованиях по плаванию общества «Динамо» участвуют 6 кубанских спортсменов
В Санкт-Петербурге в зачет спартакиады в преддверии 100-летия общества «Динамо» с 10 по 14 марта проходят Всероссийские соревнования по плаванию среди региональных организаций.
В соревнованиях принимают участие команды из 25 региональных организаций, а также 7 команд от федеральных органов исполнительной власти общества «Динамо». Всего участвуют 173 спортсмена: из них 52 мастера спорта международного класса, 51 мастер спорта и 16 заслуженных мастеров спорта.
Председателем общества «Динамо» в Краснодарском крае является начальник управления ФСБ по краю Сергей Захарихин. Команду края представили шесть спортсменов — после первого дня соревнований они занимают 7 общекомандное место. Индивидуально один спортсмен занял третье место, еще двое — четвертое.
Общество «Динамо» активно развивается и ведет интенсивную работу во всех важных направлениях — развитие массового и детско-юношеского спорта, работа с детьми-сиротами и детьми из малоимущих семей, а также совершенствование спортивной подготовки сотрудников силовых структур и ведомств и развитие служебно-прикладных видов спорта.
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