Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Краевой турнир по плаванию на призы олимпийского призера Любови Русановой завершился в Краснодаре

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/kraevoj-turnir-po-plavaniyu-na-prizy-olimpijskogo-prizera-lyubovi-rusanovoj-zavershilsya-v-krasnodare
Видео канала «Кубань 24»

Турнир проводится в кубанской столице четыре десятилетия. Уже много лет эти соревнования — первые в календарном году.

Лучшими спортсменами стали армавирец Артем Соколов и краснодарка Алиса Ивахно. На этот раз за медали сражались 275 пловцов из 15 районов Краснодарского края.

«Взрослые спортсмены, которым предстоит участие в отборочных чемпионата и первенства Краснодарского края, здесь просто пробуют, готовятся к отбору. А мы можем видеть младший возраст в перспективе для участия в младшем первенстве Краснодарского края, где детки уже будут отбираться на всероссийские соревнования «Веселый дельфин», — сказала вице-президент федерации плавания Краснодарского края Джульетта Совмиз.

Следующий краевой турнир по плаванию пройдет с 13 по 17 февраля в Кропоткине — чемпионат и первенство Кубани.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Более 280 человек погибли при сильнейших землетрясениях в Турции
Более 280 человек погибли при сильнейших землетрясениях в Турции
Досрочное освобождение криминального авторитета Шакро Молодого опровергли правоохранители Кубани
Досрочное освобождение криминального авторитета Шакро Молодого опровергли правоохранители Кубани
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Сафари-парк в Сочи: что будет с животными после разорения парка
Сафари-парк в Сочи: что будет с животными после разорения парка
На городских парковках Краснодара начали очищать номера машин от посторонних предметов
На городских парковках Краснодара начали очищать номера машин от посторонних предметов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  2. Врачи ампутировали обе стопы фигуристу Роману Костомарову
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. Застрявших на трассе между Геленджиком и Новороссийском водителей грузовиков обеспечили горячей пищей
  5. Краснодарский край отмечает девятилетие открытия ХХII Зимних Олимпийских игр в Сочи
  6. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Прямой эфир
Мы в соцсетях