Краевой турнир по плаванию на призы олимпийского призера Любови Русановой завершился в Краснодаре
Спорт
07.02.2023 21:49
Турнир проводится в кубанской столице четыре десятилетия. Уже много лет эти соревнования — первые в календарном году.
Лучшими спортсменами стали армавирец Артем Соколов и краснодарка Алиса Ивахно. На этот раз за медали сражались 275 пловцов из 15 районов Краснодарского края.
«Взрослые спортсмены, которым предстоит участие в отборочных чемпионата и первенства Краснодарского края, здесь просто пробуют, готовятся к отбору. А мы можем видеть младший возраст в перспективе для участия в младшем первенстве Краснодарского края, где детки уже будут отбираться на всероссийские соревнования «Веселый дельфин», — сказала вице-президент федерации плавания Краснодарского края Джульетта Совмиз.
Следующий краевой турнир по плаванию пройдет с 13 по 17 февраля в Кропоткине — чемпионат и первенство Кубани.
Популярные новости
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- Врачи ампутировали обе стопы фигуристу Роману Костомарову
- Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
- Застрявших на трассе между Геленджиком и Новороссийском водителей грузовиков обеспечили горячей пищей
- Краснодарский край отмечает девятилетие открытия ХХII Зимних Олимпийских игр в Сочи
- Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М