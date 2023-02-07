Краевой турнир по плаванию на призы олимпийского призера Любови Русановой завершился в Краснодаре

Турнир проводится в кубанской столице четыре десятилетия. Уже много лет эти соревнования — первые в календарном году.

Лучшими спортсменами стали армавирец Артем Соколов и краснодарка Алиса Ивахно. На этот раз за медали сражались 275 пловцов из 15 районов Краснодарского края.

«Взрослые спортсмены, которым предстоит участие в отборочных чемпионата и первенства Краснодарского края, здесь просто пробуют, готовятся к отбору. А мы можем видеть младший возраст в перспективе для участия в младшем первенстве Краснодарского края, где детки уже будут отбираться на всероссийские соревнования «Веселый дельфин», — сказала вице-президент федерации плавания Краснодарского края Джульетта Совмиз.

Следующий краевой турнир по плаванию пройдет с 13 по 17 февраля в Кропоткине — чемпионат и первенство Кубани.