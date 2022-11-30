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В сочинскую горбольницу № 1 по нацпроекту поставили новые рециркуляторы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochinskuyu-gorbolnitsu-1-po-natsproektu-postavili-novye-retsirkulyatory
В сочинскую горбольницу № 1 по нацпроекту поставили новые рециркуляторы
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Оборудование установили в кабинетах, холлах и регистратуре. Его закупили по нацпроекту «Здравоохранение».

Рециркуляторы используют для очищения и обеззараживания воздуха. Они обладают низким энергопотреблением и могут работать в непрерывном режиме.

«Новые приборы не оказывают отрицательного воздействия на организм человека. Обеззараживатели уничтожают даже самые устойчивые к излучению микроорганизмы, например споры плесени или микобактерии», — сказала главная медицинская сестра сочинской горбольницы №1 Александра Платонова.

Модернизацию медчурждений, строительство поликлиник и установку ФАПов проводят по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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