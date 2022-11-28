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В сочинском Центре восстановления леопарда показали, как проходит вакцинация взрослых кошек

Общество
28.11.2022 12:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochinskom-tsentre-vosstanovleniya-leoparda-pokazali-kak-prohodit-vaktsinatsiya-vzroslyh-koshek
Видео канала «Кубань 24»

Сначала в ружье заряжают шприц с лекарством. Потом леопарда выманивают из огромного вольера в приставной загон, где у него нет шансов убежать от ветеринара. Затем специалист стреляет в дикого зверя дротиком.

Для животного это практически не доставляет неприятных ощущений, лишь вызывает легкое беспокойство. Зато после процедуры подопечные Центра получают защиту от бешенства, вирусного ринотрахеита и еще нескольких опасных заболеваний.

Читайте также: в сочинском Центре восстановления леопарда рассказали, почему Аибгу не выпустили в дикую природу.

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