В сочинском Центре восстановления леопарда показали, как проходит вакцинация взрослых кошек

Видео канала «Кубань 24»

Сначала в ружье заряжают шприц с лекарством. Потом леопарда выманивают из огромного вольера в приставной загон, где у него нет шансов убежать от ветеринара. Затем специалист стреляет в дикого зверя дротиком.

Для животного это практически не доставляет неприятных ощущений, лишь вызывает легкое беспокойство. Зато после процедуры подопечные Центра получают защиту от бешенства, вирусного ринотрахеита и еще нескольких опасных заболеваний.

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