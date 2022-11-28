В сочинском Центре восстановления леопарда показали, как проходит вакцинация взрослых кошек
Общество
28.11.2022 12:55
Сначала в ружье заряжают шприц с лекарством. Потом леопарда выманивают из огромного вольера в приставной загон, где у него нет шансов убежать от ветеринара. Затем специалист стреляет в дикого зверя дротиком.
Для животного это практически не доставляет неприятных ощущений, лишь вызывает легкое беспокойство. Зато после процедуры подопечные Центра получают защиту от бешенства, вирусного ринотрахеита и еще нескольких опасных заболеваний.
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