В Сочинском профессиональном техникуме открыли новую мастерскую
Общество
03.10.2022 12:10
Мастерскую по компетенции «Столярное дело» открыли в рамках нацпроекта «Образование». Площадка рассчитана на 12 рабочих мест.
«Студенты Сочинского профессионального техникума и образовательные организации, входящие в систему сетевого взаимодействия по компетенции «Столярное дело», смогут проводить практические занятия, готовиться к участию в чемпионатах WorldSkills и сдавать экзамены на современном оборудовании и в комфортных условиях», — рассказал начальник управления молодежной политики администрации Сочи Сергей Черемшанов.
В рамках нацпроекта к концу года в колледжах и техникумах Кубани откроют 18 мастерских, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.
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