Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Сочинском профессиональном техникуме открыли новую мастерскую

Общество
03.10.2022 12:10
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochinskom-professionalnom-tehnikume-otkryli-novuyu-masterskuyu
В Сочинском профессиональном техникуме открыли новую мастерскую
Фото пресс-службы мэрии Сочи

Мастерскую по компетенции «Столярное дело» открыли в рамках нацпроекта «Образование». Площадка рассчитана на 12 рабочих мест.

«Студенты Сочинского профессионального техникума и образовательные организации, входящие в систему сетевого взаимодействия по компетенции «Столярное дело», смогут проводить практические занятия, готовиться к участию в чемпионатах WorldSkills и сдавать экзамены на современном оборудовании и в комфортных условиях», — рассказал начальник управления молодежной политики администрации Сочи Сергей Черемшанов.

В рамках нацпроекта к концу года в колледжах и техникумах Кубани откроют 18 мастерских, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Читайте также: в Лабинском районе по нацпроекту открыли мастерские для студентов техникума.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
ДНР и ЛНР вошли в состав РФ в административных границах 2014 года
ДНР и ЛНР вошли в состав РФ в административных границах 2014 года
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Краснодаре загорелась квартира в многоэтажке на улице Аверкиева
В Краснодаре загорелась квартира в многоэтажке на улице Аверкиева
В Сочи на ходу загорелся автобус с пассажирами
В Сочи на ходу загорелся автобус с пассажирами
Жителей Сочи предупредили о грозах, усилении ветра и шторме до 4 баллов
Жителей Сочи предупредили о грозах, усилении ветра и шторме до 4 баллов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Самый противоречивый орден Российской империи: Святой Владимир — и гражданским, и военным
  2. В Апшеронске 9-летний ребенок в кинотеатре застрял пальцем в подстаканнике
  3. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. Глава Абинского района объяснил происхождение густого дыма над полями
  6. Голый мужчина гулял вдоль трассы под Краснодаром
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях