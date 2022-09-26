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В Лабинском районе по нацпроекту открыли мастерские для студентов техникума

Общество
26.09.2022 07:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-labinskom-rajone-po-natsproektu-otkryli-masterskie-dlya-studentov-tehnikuma
Видео канала «Кубань 24»

В Вознесенском техникуме пищевых производств Лабинского района по нацпроекту «Образование» открыли мастерские «Мехатроника» и «Мобильная робототехника».

Оборудование приобрели благодаря участию в федеральном проекте «Молодые профессионалы» государственной программы «Развитие образования». На торжественном мероприятии присутствовали почетные гости.

«Техникум с каждым годом развивается все больше и больше. Мы это видим и по участию в грантовой поддержке, и по нашим талантливым детям, которые ежегодно участвуют в World Skills, и, более того, являются победителями этого конкурса», — сказал глава Лабинского района Владимир Забураев.

В новых лабораториях студенты программируют, запускают и налаживают мехатронные системы, собирают схемы пневмоавтоматики. Работа интересная, говорят студенты. Помогает им современное оснащение.

«Мы смонтировали все оборудование. Сегодня дети уже полным ходом его осваивают. Это очень сложное оборудование, и мы создали эти лаборатории по прямому заказу наших работодателей», — рассказал директор техникума Николай Лысенко.

Теперь в техникуме будут развивать новые направления, проводить лабораторные исследования и практические занятия. На иной уровень выйдет и проектная деятельность. Это поможет выпускать необходимых краю специалистов.

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