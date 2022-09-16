В Анапе начал работать первый в городе технопарк «Кванториум»
Он открыт на базе школы № 1. Там будут преподавать программирование, дизайн и естественнонаучные дисциплины.
Все обучение здесь построено на практике. Школьники смогут проводить в лабораториях опыты по физике, биологии, химии и экологии, собирать роботов, заниматься 3D-моделированием и промышленным дизайном, а также решать нестандартные задачи и разрабатывать групповые проекты. В первый же год обучения технопарк сможет принять более 250 школьников.
«Такие технопарки создаются у нас в муниципалитетах для повышения качества образования учащихся. В эти кабинеты приобретается материально-техническая база, которая соответствует современным условиям. Это лаборатории по биологии, химии, физике, естествознанию», — сказала заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Оксана Грушко.
Технопарк открыли в рамках реализации федеральной программы «Современная школа» национального проекта «Образование». В целом, «Кванториумы» на базе учебных заведений начали открывать в крае с 2018 года. Детские технопарки уже работают в Краснодаре, Новороссийске и Ейском районе.
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