В Анапе открыли многофункциональную спортивную площадку

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

В церемонии открытия принял участие министр спорта Краснодарского края Серафим Тимченко, казаки Кубанского казачьего войска.

Новая спортплощадка появилась на пляже Анапы. Она состоит из зоны силового воркаута, зоны уличного спорткомплекса, которым могут воспользоваться маломобильные жители.

Площадку оборудовали для проведения мероприятий всероссийской «Гонки Героев». По словам Серафима Тимченко, эта площадка уникальная и единственная в крае подходит для таких состязаний. Полосу препятствий оборудовали с учетом рекомендаций по стандартам испытаний для сил спецподразделений.

Сразу после открытия на площадке провели соревнования спортивных команд из муниципальных отделений Союза казачьей молодежи Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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