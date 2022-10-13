В сочинском поселке Эсто-Садок до конца года благоустроят сквер на улице Волоколамской
Ход работ проконтролировал глава Сочи Алексей Копайгородский.
Пешеходную зону здесь должны увеличить в три раза, больше станет и игровая площадка. Также в сквере оборудуют ливневки, укрепят склон реки Бешенки и обновят памятник маршалу Гречко.
Сейчас в Сочи благоустраивают несколько объектов. Так, на улице Краснофлотской ремонтируют полуторакилометровый участок дороги. Средства выделили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Помимо этого, обновляют асфальтовое покрытие на подъездах к школе № 48 и популярным туробъектам. Движение здесь планируют запустить в середине ноября.
При этом на водозаборе, который питает всю Красную Поляну, уже завершили работы. Объект модернизирован, оборудование к зиме подготовлено.
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