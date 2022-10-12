Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Анапе площадь новых парков и скверов превысит 50 гектаров

Общество
12.10.2022 22:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-ploshhad-novyh-parkov-i-skverov-prevysit-50-gektarov
В Анапе площадь новых парков и скверов превысит 50 гектаров
Фото пресс-службы администрации Анапы

В настоящее время в Анапе проектируют 11 парков и скверов.

Общая площадь зеленых зон превысит 50 га. Об этом 12 октября рассказал мэр Анапы Василий Швец.

«Мы продолжаем проектировать новые парки для наших жителей и гостей. В работе 11 проектов, которые планируется реализовать по программе формирования комфортной городской среды, за средства курортного сбора и других источников», — сказал Швец.

В числе проектов масштабный Императорский парк. Там планируют создать зоны отдыха с фонтанами, водоемами, малыми архитектурными формами. Кроме того, в паке построят культурно-досуговый центр и скейтпарк.

В Крещенском парке ведутся работы по устройству фундамента. Следующим этапом будет прокладка коммуникаций и озеленение. Также на курорте разрабатывается дизайн-проект реконструкции Ореховой рощи. Там планируют заменить детскую площадку, добавят МАФы, проведут дополнительное озеленение и установят новое освещение. Прорабатывается возможность сделать парк открытым круглосуточно — убрать ограждение.

Кроме того, завершается разработка проекта по благоустройству Театральной площади. Этот дизайн-проект стал победителем в конкурсе лучших проектов комфортной городской среды в категории «Малые города». Работы планируют начать в феврале.

Также разрабатываются проекты благоустройства Аллеи роз, реконструкции музея «Горгиппия» и прилегающего участка набережной, парка Советского виноделия в Виноградном и строительства Каменной набережной. Ее планируют соединить с Императорским парком, сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Читайте также: в Анапе планируют построить Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
Число погибших во время взрыва на Крымском мосту выросло до 4
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
Фейк: в Джанкое на севере Крыма произошел крупный взрыв
На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
На Кубани к 10 годам колонии приговорили вора в законе Кобу Краснодарского
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Владельцем взорвавшегося на Крымском мосту грузовика оказался житель Кубани
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
  2. В Краснодаре привлекут к ответственности УК дома, где мужчину едва не раздавил лифт
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. Бастрыкин взял под контроль расследование дела о загрызенной девочке в Сочи
  5. Почта России начнет принимать вторсырье у населения в 2023 году
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях