В Анапе площадь новых парков и скверов превысит 50 гектаров

Фото пресс-службы администрации Анапы

В настоящее время в Анапе проектируют 11 парков и скверов.

Общая площадь зеленых зон превысит 50 га. Об этом 12 октября рассказал мэр Анапы Василий Швец.

«Мы продолжаем проектировать новые парки для наших жителей и гостей. В работе 11 проектов, которые планируется реализовать по программе формирования комфортной городской среды, за средства курортного сбора и других источников», — сказал Швец.

В числе проектов масштабный Императорский парк. Там планируют создать зоны отдыха с фонтанами, водоемами, малыми архитектурными формами. Кроме того, в паке построят культурно-досуговый центр и скейтпарк.

В Крещенском парке ведутся работы по устройству фундамента. Следующим этапом будет прокладка коммуникаций и озеленение. Также на курорте разрабатывается дизайн-проект реконструкции Ореховой рощи. Там планируют заменить детскую площадку, добавят МАФы, проведут дополнительное озеленение и установят новое освещение. Прорабатывается возможность сделать парк открытым круглосуточно — убрать ограждение.

Кроме того, завершается разработка проекта по благоустройству Театральной площади. Этот дизайн-проект стал победителем в конкурсе лучших проектов комфортной городской среды в категории «Малые города». Работы планируют начать в феврале.

Также разрабатываются проекты благоустройства Аллеи роз, реконструкции музея «Горгиппия» и прилегающего участка набережной, парка Советского виноделия в Виноградном и строительства Каменной набережной. Ее планируют соединить с Императорским парком, сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

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