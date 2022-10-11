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В Анапе планируют построить Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта

Спорт
11.10.2022 21:53
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-planiruyut-postroit-tsentr-olimpijskoj-podgotovki-po-vodnym-vidam-sporta
В Анапе планируют построить Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О перспективах строительства говорили 11 октября на совещании, которое провел глава города-курорта Василий Швец.

Во время встречи обсудили развитие спортивной инфраструктуры в Анапе. Так, с начала года на курорте появились несколько спортобъектов, в городе устанавливают воркаут-площадки. По словам главы города, также важно развивать пляжные и водные виды спорта, так как географическое положение и климат для этого особенно благоприятны.

По словам президента Краснодарской федерации кайтинга и виндсерфинга Олега Калашникова, в анапской акватории оптимальные условия для яхтинга, кайтбординга, вейкбординга и виндсерфинга. Он представил проект Центра олимпийской подготовки по водным видам спорта. Его могут построить в станице Благовещенской. В рамках проекта планируют создать площадки для пляжных видов спорта, вейкпарк, скейтпарк с гостиницами для участников соревнований и фитнес-центром.

Василий Швец поручил проработать вопрос о закреплении участка под спортивную инфраструктуру для развития водных видов спорта, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Читайте также: в Анапе установили пять новых воркаут-площадок.

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