В Анапе планируют построить Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта
О перспективах строительства говорили 11 октября на совещании, которое провел глава города-курорта Василий Швец.
Во время встречи обсудили развитие спортивной инфраструктуры в Анапе. Так, с начала года на курорте появились несколько спортобъектов, в городе устанавливают воркаут-площадки. По словам главы города, также важно развивать пляжные и водные виды спорта, так как географическое положение и климат для этого особенно благоприятны.
По словам президента Краснодарской федерации кайтинга и виндсерфинга Олега Калашникова, в анапской акватории оптимальные условия для яхтинга, кайтбординга, вейкбординга и виндсерфинга. Он представил проект Центра олимпийской подготовки по водным видам спорта. Его могут построить в станице Благовещенской. В рамках проекта планируют создать площадки для пляжных видов спорта, вейкпарк, скейтпарк с гостиницами для участников соревнований и фитнес-центром.
Василий Швец поручил проработать вопрос о закреплении участка под спортивную инфраструктуру для развития водных видов спорта, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
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