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В Анапе установили пять новых воркаут-площадок

Спорт
09.10.2022 18:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-ustanovili-pyat-novyh-vorkaut-ploshhadok
В Анапе установили пять новых воркаут-площадок
Фото пресс-службы администрации Анапы

Площадь каждой спортивной зоны составляет около 200 м.

Площадки находится на улице Лермонтова, 80, на улице Пионерской, 14 в поселке Витязево. Еще 3 новых спорткомплекса расположены в районе домов № 161, 177 и 181 на улице Ленина.

На всех площадках установили универсальные снаряды, которые подходят для любого уровня подготовки, в том числе турники, планки для отжиманий, рукоход, шведские стенки, гибкие и параллельные брусья. Поверхность каждой площадки застелена безопасным резиновым покрытием.

До конца года в Анапе и в сельских округах установят 27 воркаут-площадок, до 2025 года их появится более 100, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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