В Краснодаре открыли новую площадку для мини-футбола, баскетбола и стритбола

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Спортобъект появился ну улице Строителей, 7.

После церемонии открытия на площадке стартовал турнир по мини-футболу среди детских команд, посвященный 229-летию образования Краснодара.

«Прекрасный многофункциональный спортивный объект стал подарком для жителей ко Дню города. Мы хотим, чтобы дети краевой столицы выросли крепкими и здоровыми, сильными и умелыми», — рассказал директор городского департамента физической культуры и спорта Борис Тихоненко.

В Краснодаре до конца года планируется открыть еще несколько спортплощадок. Также по четырем адресам оборудуют уличные тренажеры с зоной воркаут, сообщает пресс-служба мэрии.

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