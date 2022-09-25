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В Краснодаре открыли новую площадку для мини-футбола, баскетбола и стритбола

Спорт
25.09.2022 16:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-otkryli-novuyu-ploshhadku-dlya-mini-futbola-basketbola-i-stritbola
В Краснодаре открыли новую площадку для мини-футбола, баскетбола и стритбола
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Спортобъект появился ну улице Строителей, 7.

После церемонии открытия на площадке стартовал турнир по мини-футболу среди детских команд, посвященный 229-летию образования Краснодара.

«Прекрасный многофункциональный спортивный объект стал подарком для жителей ко Дню города. Мы хотим, чтобы дети краевой столицы выросли крепкими и здоровыми, сильными и умелыми», — рассказал директор городского департамента физической культуры и спорта Борис Тихоненко.

В Краснодаре до конца года планируется открыть еще несколько спортплощадок. Также по четырем адресам оборудуют уличные тренажеры с зоной воркаут, сообщает пресс-служба мэрии.

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