В Комсомольском микрорайоне Краснодара появилась новая спортплощадка

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Обустроенную площадку для занятий спортом построили на улице Симферопольской. Сейчас там наносят специальную разметку. В ближайшие дни установят баскетбольные щиты и футбольные ворота.

На объекте уложили резиновое покрытие, установили ограждение и баскетбольные стойки. И. о. главы Краснодара Максим Слюсарев поручил также проработать вопрос благоустройства прилегающей игровой площадки.

Еще одну спортплощадку сейчас обустраивают на улице Строителей. Работы планируют завершить к 12 сентября.

В течение месяца завершат строительство новой площадки на улице Старокубанской. Здесь уже обустроили выравнивающие слои и бетонное основание. В ближайшее время планируют уложить резиновое покрытие, установить тренажеры и спортивное оборудование.

«Если открывать площадку в снег или сильные дожди, она не будет востребована. Давайте приложим все усилия и сделаем так, чтобы горожане успели позаниматься до зимы. Здесь живет много людей, и я уверен, они оценят проделанную работу. Это касается всех площадок — они должны заработать до наступления холодов», — сказал Слюсарев.

Всего по программе «Развитие физической культуры и спорта» запланировали строительство четырех спортплощадок. Одну из них, на улице Благовещенской в Новознаменском, уже открыли. На территории оборудовали спортплощадку для мини-футбола и современный теннисный корт, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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